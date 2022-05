VIDEO ⟩ Ehmatav hetk: perekond pääses viimasel hetkel neid jälitava karu eest

Kõhedust tekitavas turvakaamera videos, mida on YouTube'is vaadatud üle 100 000 korra, on näha, kuidas pererahvas oma elu eest jookseb ja tuppa põgeneb.

Tema abikaasa rääkis väljaandele WESH 2 News, et on oma kodu läheduses ka varem karusid näinud, kuid kunagi varem pole nad hakanud teda taga ajama. Tõenäoliselt otsivad karud prügikastidest süüa ning just seetõttu liiguvad nad sageli ringi ka elamupiirkondades.

Videost on näha, kuidas viimasena jõuab tuppa perekoer Prince, kes vahetult enne lävepaku ületamist veel tagasi vaatab ja karu suunas ühe korraliku haugatuse teeb. Just see väike tegelane on oma vaprusega sotsiaalmeedias tuhandete inimeste südamed vallutanud.