PÄEVAKÄPP ⟩ Kassitoa elust stressis Trevor vajab kiiresti uut kodu

Trevor tahaks kiiresti päris oma kodu leida, kuna mai lõpust alates ei saa tema hoiukodu teda enam enda juures hoida ning Trevor ei taha kassituppa - koduse eluga harjunud kiisu jaoks on see suur stress!

Trevor on väga vahva, malbe kiisu. Ta armastab mõnusaid paituseid ja nii inimeste kui ka teiste kasside lähedust. Samuti on ta parasjagu mänguhimuline ning tuuseldab rõõmsalt ringi hoiukodu teise hoiukassi Raineriga. Trevor oleks ideaalne perelisa - malbe ja leplik poiss nagu ta on. Ta oleks ka päris rõõmus, kui kodus oleks mõni teine kass ees või oleks perel plaan veel üks neljajalgne võtta, kuna Trevor on suur sõber teiste kiisudega.