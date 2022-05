LOOMAARST VASTAB ⟩ Kuidas aru saada, et lemmikloomal on millegi vastu allergia?

Haigused ja parasiidid, millel on allergiaga sarnased sümptomid

Esmalt peame me toetuma peamistele sümptomitele, millega patsient meie poole pöördub. Kui me räägime sügelusest, siis peale allergia on teine kõige populaarsem põhjus selleks nahaparasiidid. Lemmikul võivad olla kirbud, sügelislestad ehk kärntõbi, täid, kõrvasügelislestad ja on veel teisigi nahaparasiite. Samuti võib osa seennakkusi sügelust tekitada, näiteks kassihaigus. Olemas on ka vähemlevinud haiguseid, nagu näiteks sebadeniit, mis esineb rohkem akitadel.

Kui rääkida aga karvakaost, siis esmalt seostub see ikka allergiaga. Kui omanikuga vestluses selgub, et loom ei ole end ise kratsinud, siis võib probleemiks olla hoopis kas juba eelpool mainitud kassihaigus või parasiidid, nagu vagellestad (demodex mite) või isegi endokrinoloogilised haigused, (sisenõrenäärmetega, hormoonidega seotud haigused) nagu hüpotüreoos või Cushingi haigus. Mõnel tõul on eelsoodumus ka karvade väljalangemiseks ilma põletiku või hormonaalse häireta, näiteks pomeranianidel alopecia x või taksidel pattern alopecia.

Nende näidetega soovin rõhutada, kui oluline on minna loomaarsti juurde ja mitte alustada ise kodus allergia raviga, ükskõik kui kindel te olete, et teie lemmikul on allergia. Võimalusel soovitan minna otse veterinaari juurde, kes on spetsialiseerunud dermatoloogiale, sest veterinaardermatoloogia teema on tohutult suur ja väga spetsiifiline. Inimestel on lisaks perearstile erinevad eriarstid, nagu kardioloogid ja neuroloogid. Sama on ka veterinaarias. Igas veterinaarmeditsiini valdkonnas ei ole võimalik lihtsalt ühel arstil kõike teada.

Kuidas ikkagi kindlaks teha, mis allergia lemmiklooma kimbutab?

Meil ei ole vaja vereanalüüsi, et välja selgitada, kas loomal on allergia. Allergia on kliiniline diagnoos, mis tähendab, et diagnoos baseerub kliinilistel sümptomitel, histoloogial ja teiste võimalike haiguste välistamisel.

Esmalt peame välistama toidu- ja kirbuallergia. Pärast seda saame järeldada, et tegu on keskkonna allergiaga. Kusjuures keskkonna allergiat esineb lemmikutel enim. Alles siis, kui oleme kindlad, et tegu on keskkonna allergiaga, on mõistlik võtta verd keskkonnast tingitud allergeenide suhtes allergiatesti tegemiseks. Toonitan, et see on mõistlik, kuid mitte kohustuslik, sest me saame looma ravida ka teadmata, mis allergeeniga on täpselt tegu. Analüüs ise maksab hetkel 250 eurot, lisandub verevõtuks vajalik veterinaari visiit. Omanikule on see ca 300-eurone kulu.

Muide, mitmed laborid võimaldavad teha ka verest toiduallergia testi, mida tegelikult kõik veterinaardermatoloogia koolid peavad täiesti kasutuks, kuna test näitab paraku palju valeinfot. Elimineerimis- ehk välistusdieet on ainus viis välja selgitada, milline toiduallergia lemmikul eksisteerib.

Elimineerimisdieedi ABC

Et selgitada välja, kas loomal on toiduallergia, peame läbima elimineerimisdieedi, mis võtab aega tavaliselt 6–8 nädalat. Spetsiaalsed veterinaartoidud on täiesti tasakaalustatud ja seda on ohutu toita isegi terve elu, kuid nagu mainisin, ei kulu elimineerimisdieediks tavaliselt üle kahe kuu.

Olenevalt lemmikloomast ja omaniku eelistustest on kaks lähenemisviisi:

· Kaubanduslik toit – see peab olema hüdroliseeritud valgu dieet, mis on üks järgmistest veterinaartoitudest – Royal Canin Anallergenic (peetakse parimaks), Hills z/d, ProPlan Veterinary Diets HA, Specific Allergen Managemnt Plus ja mõned teised.

· Kodune toit – selles peab olema kindlasti uus valguallikas ja uus süsivesikute allikas, näiteks kui koer sõi eelnevalt kana, veiseliha ja riisi, siis läheme üle lõhele ja kartulile.

Dieeti peab jälgima 100-protsendiliselt, loom ei tohi peale elimineerimisdieedi toidu mitte midagi muud sel perioodil süüa. Kui me ei näe paranemist 6–8 nädala pärast, siis võime järeldada, et toiduallergiat lemmikul ei ole. Seejärel saame öelda, et tegemist on keskkonnaallergiaga.