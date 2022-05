LEIDJALE VAEVATASU ⟩ Tartumaal on jooksus kodus peetav madu: nii külmas ta kaua vastu ei pea

14. mai õhtupoolikul võttis Menny pere maost poisiklutt nõuks, et nüüd, teismeliseeas, oleks mõistlik nelja tuule poole väänelda ja maad avastama minna. Põgenenud madu on loomult seiklushimuline, umbes meetri pikkune ja tumedates pruunikates toonides, sest on äsja nahka ajanud.

Roomaja on igapäevaselt harjunud koos inimestega olema ja on seega seltskondlik ning ei pelga ka koeri ega kasse, vaid on harjunud koos nendega pikutama. Samuti on harjunud inimese lähedusega, on pererahva juures nii televiisori vaatamisel, lugemisel kui kodustes askeldustes.