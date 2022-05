Harjumaal liiklusesse eksinud kitsed said uhkelt politseiautos koju sõita

13. mail said Ida-Harju politseinikud kutse Narva maanteele, kuhu oli eksinud kodukits koos kahe tallega. Tublid ja suure südamega patrullpolitseinukud Grete ja Rain karjatasid paha peal olevad loomad patrullsõidukisse ning otsisid üles nende omaniku, et kitsed turvaliselt tagasi koju toimetada. Pererahvas oli väga rõõmus, et kaotsi läinud hoolealused tervetena tagasi koju jõudsid.