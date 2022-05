Ühendkuningriigi kurikuulus roomajate turg suletakse

Tuhandeid metsloomi on Doncasteri turul koheldud kui elutuid esemeid – neid on eksponeeritud ja müüdud väikestes plastikust anumates. APA on teinud mitu aastat koostööd Inglise ja Walesi nõukogudega, et sulgeda roomajate turge. Selle tulemusena oli Doncasteri turg Ühendkuningriigis viimane omataoline, kirjutab Eesti Loomakaitse Selts.