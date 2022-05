TEE NII ⟩ Kuidas tagada lemmikloomale hea tervis ja õnnelik elu

4. LOOMAGA TULEB KÄIA VETERINAARI JUURES VÄHEMALT KORRA AASTAS

Looma võtmisega kaasnevad mitmed kohustused, sealhulgas regulaarsed veterinaari visiidid. Isegi, kui sa jälgid hoolikalt looma tervist, tuleb ta ikkagi viia aastas korra või kaks tervisekontrolli. Kui tegemist on vanemaealise loomaga, siis isegi sagedamini. Lisaks tervisekontrollile on oluline loom vaktsineerida ja teha sise- ja välisparasiidi tõrje.

Enne eksootilise lemmiklooma võtmist tee kindlaks, et Sinu elupaiga lähedal on olemas veterinaar, kellel on põhjalikud teadmised eksootikute ravimiseks. Eksootilistele loomadele spetsaliseerunud loomaarste on Eestis vähe ja nii võib lemmikule vajalik abi jääda saamata. Eksootilised loomad võivad säilitada terve lemmiklooma välimuse, isegi kui nad on haiged. Paljusid eksootilisi lemmikloomi on haigena väga raske ravida, sest sageli viitab see juba kriitilisele olukorrale.

5. HEA HÜGIEEN HOIAB LOOMA TERVENA

Enamikul juhtudel on võimalik loomahügieeni eest hoolitseda kodus. Peamised protseduurid on karvahooldus, küünte lõikamine ja hammaste pesemine. Vähe tähelepanu on saanud loomade hammaste eest hoolitsemine. Halb suuhügieen võib põhjustada tõsiseid eluohtlikke seisundeid, sealhulgas neeru-, maksa- ja südamelihase kahjustusi. Kui koertel ja kassidel aitab suuhügieeni korras hoida hammaste pesemine, siis küülikutel on vajalik kiudainerikka dieedi söömine ja rohke närimine.

Iga looma puhul tuleb teha piisav elltöö, mis hügieenilise protseduure loom vajab. Näiteks tšintšiljadel on karva korras püsimiseks vajalik liivavann, milleks kasutatakse suplemiseks spetsiaalset liiva. Sfinksi kassidel puuduvad ripsmed, mistõttu tuleb looma silmi puhastada tavapärasest rohkem. Ebapiisav hügieen võib mõjutada looma tervist ja põhjustada isegi surma.