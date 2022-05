Postitants või lambada? Karu näitas põnevat viisi, kuidas territooriumit märgistada

Karu näeb välja väga armas, aga tegelikult on see karude puhul tavaline viis territooriumi märgistamiseks. Tihti kraabivad nad küünistega ka puutüve ja kraabivad koort. Sellega annavad nad teistele karudele märku, et territoorium on hõivatud ja teistel mõnnikutel pole sinna asja.