PÄEVAKÄPP ⟩ Kas diabeedidiagnoosi saanud Abraham ei väärigi kodu?

See diagnoos ei pea olema midagi keerulist ega ravimatut, aga inimesed vaatavad kohe, et nemad küll kedagi kas või ajutiselt ravida ei taha ja kerivadki edasi…

Abraham on üks neist kiisudest. Saanud natuke üle kuu aja tagasi oma diabeedidiagnoosi kätte, on Abraham olnud ääretult tubli kass ja ravi toel on läinud ta veresuhkru näidud järjest paremaks. Hetkel vajab ta kindlasti ka edasist ravi, kuid lootus on, et ühel päeval ei peagi ta enam insuliini veresuhkru alandamiseks saama. Aga ei saa ju olla, et oma ravi tõttu ei väärigi ta oma sooja, täitsa oma kodu?!