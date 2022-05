VIDEO ⟩ Hirmujudinaid tekitav vaatepilt: tuhanded skorpionid hõivasid mahajäetud maja

Internetis levib hirmujudinaid tekitav video mahajäetud majast, mis on paksult skorpioneid täis. Klipi päritolu või salvestamise koht on ebaselge. Salvestisel kuuldava portugali aktsendi tõttu eeldatakse, et video võeti üles Brasiilias ja et skorpioniliik on Tityus serrulatus.

«Nad paljunevad partenogeneetiliselt, mis tähendab, et nad võivad poegida ilma paaritumata. See seletab nende arvu,» selgitas üks vaataja.

«Ma olen Brasiiliast,» ütles teine ​​kasutaja. «Meil on küll probleem, et aeg-ajalt ronib skorpion kanalisatsioonist välja nagu prussakas. Meil ​​on ka ütlus: «Hea, et jumal maole tiibu ei andnud.»»