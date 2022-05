Mees hülgas ohtu sattudes naise ja lapse ning jooksis hoopis koeraga pakku

Redditi kasutaja kirjeldas vihaselt, et kui perekonda ründas aias herilaste sülem, hülgas tema abikaasa oma naise ja ohus olevad vastsündinud lapsed, kuid päästis oma koera.

Gina oli esimene, kes mõistis mis toimub, mille järel tormasid naised koos lastega aialaua alla ja peitsid end seal. «Meil ei olnud telefone kaasas. Me istusime seal üsna pikka aega ja nägime, et aed on täis herilasi,» kirjeldas postituse autor. Samal ajal lõõgastus tema abikaasa koeraga majas ja sõi võileibu. Lõpuks märkas perekonna naaber herilasesülemit ja kutsus päästjas, kes muutsid aia taas turvaliseks.