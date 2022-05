VIDEO ⟩ Läänemaal jäi kaamera ette suur kamp metsseapõrsaid: see oli võimas hetk, mida loodus pakkus

Raul Harro räägib, kuidas ta läks oma tuttavasse metsa tegelikult hoopis põtru pildile püüdma. «Praegu kohtab põtru palju, sest on see kiire aeg, kui noored ulukid ema juurest ära aetakse. Metsateele keerates oligi kohe põder võsas,» kirjeldab mees edukalt alanud fotojahti. «Tegin mugavalt autost mõned portreed ja läksin edasi.»

«Metsa ja luha vaheline ala tundus hea koht, kuna sealt liigub palju erinevaid loomi,» jätkas Harro. «Muidugi on risk, et loom ületab tee enne, kui jõuan kaamera haarata. Et seda viga ei juhtuks, panin kaamera statiivile ja istusin mugavalt autos edasi. Oma eemalolekuga lootsin varjata inimese lõhnu, mis loomi eemale peletab. Tunnike sai oldud, päike hakkas juba puulatvu kõdistma ja siis kuulsingi võsas raginat. Arvasin, et nüüd ongi põder ja soov täidetud. Üllatuseks nägin läbi akna aga siga.»