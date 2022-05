VIDEO ⟩ Selle kevade esimene? Muhumaal jäi kaamera ette imepisikene kitsetall

EJS paneb kõigile inimestele südamele, et metskitse talled üldjuhul inimese abi ei vaja. «Kui märkate sarnaseid tallesid, siis tõenäosus, et ema on kuskil lähedal, on suur. Seega pole vaja teha muud, kui vaikselt eemalduda ning neid mitte segada,» kirjutab selts.