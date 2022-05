See koeratõug on Eestis niivõrd haruldane, et enamik inimesi ei oska selle nimegi hääldada

Varasemalt oli ta kuldsete retriiverite omanik, kuid soovis võtta lisaks veel ühe koera, otsides just väga kiiret ja osavat tõugu. «Algasid otsingud, keda võtta, keda jätta, üheks tingimuseks oli ka see, et ta võiks olla Eestis natuke vähem levinud tõug. Minu tütar leidis just sellise tõu internetis surfates ja saigi valik tehtud – etna cirneco, inglise keeles cirneco dell’etna.»