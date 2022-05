9. mail kella 21.32 ajal said päästeamet teate, et Audrus Pärna alleel on koer ajanud taga rebaseid, kuid jahituhinas jooksnud kanalisatsioonitorusse ning sinna kinni jäänud. Päästjad kaevasid neljajalgse jahimehe torust välja ning andsid ta omanikule üle.