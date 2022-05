PÄEVAKÄPP ⟩ Milline hurmur! Kodu otsib seltskondlik kassipoiss Chris

Chrisile sobib väga teiste kasside seltskond ning vabatahtlikel on hea meel teatada, et tänaseks peab ta lugu ka ühest (või mitmest) pikast paist. Samuti otsib ta aktiivselt inimesega kontakti ning Chrisi võib tihtipeale leida kassitoas mängimas. Arast pesas konutavast poisist on saanud ennast ainult parimas valguses eksponeeriv noormees.

Chrisil on tehtud kõik vajalikud protseduurid ja toimetused; ta on kastreeritud, vaktsineeritud ja saab regulaarselt parasiitide vastast tõrjet. Talle vaja vaid hüüda, et nüüd on minek!