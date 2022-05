KUIDAS SEE VÕIMALIK ON? ⟩ Kõheda optilise illusiooni tekitanud kassifoto ajas inimesed totaalselt segadusse

Fotolt jääb mulje, justkui oleks kassi pea tema kehast eraldatud. «Üks pea sees ja teine väljas,» kirjutas foto postitaja pildi allkirjaks, et vaatajates segadust tekitada.

Väljaandele The Dodo avaldas foto autor, et fotol on tegelikult kaks kassi: tema armas neljajalgne sõber Koda kummardab korvi poole, kuid korvist piilub välja hoopis tema väike õde Lily.