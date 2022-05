PÄEVAKÄPP ⟩ Hall kassihärra Volli on kodu otsinud juba liiga kaua

Volli on läbinud kõik katsumused ja õppetunnid, mis elul talle anda oli ning on igati ära teeninud sooja ja kindla kohakese, kus murevabalt peesitada.

Volli on umbkaudselt 2009. aastal sündinud halli kasukaga kassihärra, igati valmis koju kolimiseks - kiibistatud, vaktsineeritud, kastreeritud ja parasiidivaba. Volli on FIV positiivne, kuid tema igapäevaelu see otseselt ei häiri.

Iseloomult on ta vana rahu ise ning tema lemmiktegevused on magamine, söömine ja laisklemine. Teiste kassitoa kiisude seas on ta juba lemmik vanaisa staatuse saanud, seetõttu sobib ta hästi ka koju, kus on juba ees kiisud, kellega koos peesitada. Vanaisa Volli teeb enda kõrvale nende jaoks ikka ruumi.

Ei ole kindel, mitu aastat oma elust Volli ohtlikku tänavaelu elades veetis, kuid tundub, et piisavalt kaua, et usalduse inimestesse kaotada. Volli pole kindlasti agressiivne kass, ta lihtsalt vaatab kahejalgseid kahtlevalt ja vahel susiseb, kui pai tehakse kuid omas turvalises kodus õpiks ta kindlasti armastust vastu võtma. Võib-olla on juba nii kaua möödas, et Volli lihtsalt ei mäletagi enam, mis armastus on.