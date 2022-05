Kaks peamist põhjust, miks koer teid põrnitseb

Koerad veedavad palju aega inimesi vahtides ja see paneb paljud meist küsima miks see nii on.

Koerte käitumisspetsialist ja treener Adem Fehmi räägib, et põhjuseid, miks teie lemmikloom keeldub teilt silmi pööramast, on mitmeid. Fehmi selgitas ajalehele The Mirror, et koerte vahtimise põhjused on näiteks tühi kõht või snäkiisu, kiindumus inimese vastu või soov minna mängima ja jalutama.

Adem jagab koera pilgu kahte põhikategooriasse: igatsev ja hoiatav pilk. Neist üks näitab, et teie lemmikloom tahab midagi ja teine, et nad tuleb rahule jätta.

Igatsev pilk

Kõik koeraomanikud tunnevad seda tüüpi vahtimise ära: see on see südantlõhestav näoilme, mille saate siis, kui sööte midagi maitsvat einet ja teie lemmikloom sooviks väga ampsu saada. Spetsialist räägib situatsiooni lahti: «Selle stsenaariumi korral on nad sageli füüsiliselt üsna lähedal inimesele, kellesse nad kiindunud on. See igatseva alatooniga pilk on tuttav looma kõige lähedasematele pereliikmetele. Nad võivad samal ajal saba liputada ja mõned võivad ka häälekalt suhelda ja haugatuste või väikese vinguva niutsumisega oma olemasolu rõhutada.»

Hoiatav pilk

«Koerad võivad ka vahtida, et anda edasi teade »mitte läheneda.« Või siis selleks, et anda teada oma murest või hirmust, ka sel juhul oleks parem neile mitte läheneda,» selgitas Adem. «Sellega võib sageli kaasneda pingelisem kehakeel ja nende silmavalged võivad olla nähtavad, mida sageli nimetatakse vaalasilmaks. Koer võib lihtsalt teada anda, et andke talle ruumi.»

Adem rõhutab, et koeraga suhtlemisel on oluline lugeda nende kehakeelt, enne kui koerale läheneda ja teda puudutada. «Eriti tähelepanelik olge siis, kui koer on teile võõras või ta on varem näidanud hoiatusmärke, et ta ei taha, et talle lähenetaks või teda puudutataks.»