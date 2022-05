Kümme selget märki, et teie kass on õnnelik

Kassiomanikel on aeg õppida kasside keelt! Kui sul aga keeleoskus on väga halb, siis siin on lühike juhis, mis koosneb kasside olulistest signaalist, mille järgi saad aru, et kass on sinuga rahul.

1. Kass mängib

Mänguline käitumine kasside jaoks on luksus, mida nad lubavad endale siis, kui kõik muu on korras. Kui kass mängib, tähendab see, et ta tunneb psühholoogilist stabiilsust, on füüsiliselt terve ja võib-olla isegi õnnelik. Väikseimgi stress paneb kassi endasse sulguma, ennast tavapärasest rohkem peitma või magama.

2. Kass nurrub

Valjud ragisevad helid, eriti kui sa teda pai teed, on märk sellest, et kass on sinuga ja sinu tegevusega rahul. Siin tuleb aga olla ettevaatlik. Fakt on see, et kassid kasutavad nurru mitte ainult selleks, et näidata, et nad on õnnelikud, vaid ka enda rahustamiseks. Kui kass nurrub pidevalt täiesti ootamatult ja ilma põhjuseta, tähendab see, et ta on tugevas stressis.

3. Kass sööb

Hea isu on kõigi loomade psühholoogilise mugavuse ja normaalse tervise märk. Kui kass sööb hommiku- ja õhtusööki mõnuga (teate, et teda soovitatakse toita kaks korda päevas?), tähendab see, et temaga on kõik korras.

Kuid pidev nälg, kui sul palutakse iga poole tunni tagant midagi kaussi visata, on juba märk sellest, et loomal on igav. Mida iganes nad ütlevad, mõjutab pidev juurdepääs toidule lemmiklooma tervist negatiivselt. Paks kass ei tähenda õnnelikku kassi.

Samal ajal annab tavalise toidu täielik või osaline tagasilükkamine tõsistest probleemidest. Jälgige kassi ja selle sümptomi püsimise korral võta viivitamatult loomaarstiga ühendust.

4. Kass hõõrub end sind vastu

Kasside põskedel on vuntside lähedal näärmed, mis eraldavad nende individuaalset lõhna. Hõõrudes oma koonu vastu esemeid, märgistavad kassid oma territooriumi (samuti oma armastatumaid ja mõistvamaid teenijaid, kellel on lubatud kassi juurde kuuluda). Sellisel juhul näib, et teete kõike õigesti.

5. Kass magab sinu lemmiktoolil.

See tähendab, et teie lõhn on kassile meeldiv.

Kass usub ka, et oled selle tooli märkinud enndale kuuluvaks, see on sinu kaitse all ja täiesti ohutuks. Üldiselt võib sinna rahulikult magama minna.

Muide, kui teil on selline usalduslik suhe, saate stressiolukorras erutatud kassi rahustada, hõõrudes oma otsaesist vastu. Seega ütleb teie tuttav lõhn (karvad, hingeõhk) kassile, et kõik on korras, ta on tuttavas keskkonnas sinu kaitse all.

6. Karv on läikiv, kõrvad ja nina puhtad

Kasside, nagu ka koerte, kasuka kvaliteet on esimene märk normaalsest füüsilisest tervisest. Igasugune eritis silmadest ja ninast, samuti mustus kõrvades annavad märku probleemist. Kõigil neil juhtudel on parem konsulteerida veterinaararstiga, mitte proovida kassi ise puhastada.

7. Kass lakub ennast põhjalikult (ja vahel ka sind!)

Hoolitsemine on kasside üks olulisemaid lõõgastumise ja mugavuse märke. Kui kass end lakub, tunneb ta ligikaudu sama, mida sina tunned pärast head jooksu: kui tubli ja jõudu täis ma olen, kui tugevad on mu käpad! Ja kui sa said ka paar karedat limpsatust, siis see tähendab, et oled oma inimene.

8. Kass tallab sinu peal

Kassipoegadele on iseloomulik pehmete käppadega tammumine koos küüniste liigutamisega. Ema kõhtu sõtkudes stimuleerivad nad piimanäärmeid. Kui teie kass teeb seda väga sageli, on tõenäoline, et ta võeti liiga vara emalt ära. Ja kui ainult aeg-ajalt, siis on kõik korras, lihtsalt tekitate temas sooje tundeid.

9. Silmside

Pikk ja kartmatu silmside on kassi usalduse märk. Mõnikord saadab seda rida mjäugumisi: kass suhtleb teiega ja tõmbab tähelepanu. Muide, see ei tähenda sugugi, et kass midagi küsib. Kui just ei ole hommiku- või õhtusöögiaeg. Kuigi siinkohal tuleb väike põhimõtteline parandus teha: kass ei küsi, vaid nõuab, mis talle kuulub.

10. Kass magab selili