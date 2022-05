LOOMAAIA NÄDALAUUDISED ⟩ Kassid jäävad kassideks: ka leopardid armastavad tühje kaste

Veskimetsa alune on ülastest valge. Teepervedel aga sirutuvad taeva poole lambanisad – põldosja kevadised võrsed. Nädala algusest saati silgutab metsatukas väike-lehelind, kohal on must-kärbsenäpp. Esimest kolme suitsupääsukest märgati paksunahaliste maja ümber vidistamas kesknädalal. Loomaaia asukad on algust teinud talvekarvast vabanemisega ja näevad mõneti tokerjad välja. Toome teieni Tallinna Loomaaia nädalauudised!