VAATA! ⟩ Lõuna-Eesti kodutalu külastas väga viisakalt käituv karu

Perenaine Heili postitas ühismeediasse pildi oma kattelooriga kaetud kartulipõllust, millest on karu nii peenelt üle kõndinud, et pole sammukestki kõrvale astunud ning loor jäi täiesti terveks.





Heili sõnul on neil karusid varemgi külas käinud, aga mitte nii viisakalt, tavaliselt kõnnivad nad üle põllu sealt, kus tuju tuleb ja lõhuvad katteloori ära. «Eelmisel aastal käis meie kandis emakaru koos pojaga. Hästi ilusti kõndisid kõrvuti, aga ikka üle loori sealt, kus parasjagu õige tundus,» muigas naine. «Lisaks käivad meil ka kitsed ja nii mõnigi kord on loorist peale seda ainult ribad järel.» Heili räägib naerdes, et mõnel aastal saab katteloori uuesti kasutada, aga tihtipeale mitte, loomad on oma käppade ja jalgadega oma töö teinud.