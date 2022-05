POLE AIMUGI, KAUA TA VÕIS PIINELDA ⟩ Lonkav kass varjas ootamatult tõsist tervisemuret

Röntgen näitas, et kassi sääreluu oli täiest pooleks läinud. See on endiselt vabatahtlikele kassipäästjatele müsteerium, kuidas hiirekütil nii õnnestus teha. Arvatakse, et Mõmmik on suur 7+ kilo kass ja ju ta siis hüppas ja kukkus valesti. Igal juhul oli diagnoos oli ehmatav.