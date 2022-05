«Sind on hoiatatud.» Tallinna loomaaed tõmbab tähelepanu humoorika tööpakkumisega

Kommunikatsioonispetsialisti töö eesmärgiks on loomaaia sise- ja välikommunikatsiooni korraldamine.

«Ma ei tea, kes sa oled. Ma ei tea, mida sa tahad. Kui sa ajad taga suurt raha, siis see pakkumine pole sinu jaoks. Kuid, kui sul on väga erilised oskused, oskused, mille oled omandanud pika karjääri jooksul, oskused, mis muudavad sind loomaaia jaoks unelmaks, siis kandideeri kohe ja sellega see lõpeb. Ma ei otsi sind. Ma ei hakka sind jälitama. Aga kui sa seda ei tee, siis ma otsin su üles. Ma leian su... ja ma palkan su.