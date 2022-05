Mõtlematu viga tõi Ukrainast Eestisse põgenenud kassile hiiglasliku kliinikuarve

Liidu sõnul on äärmiselt oluline, et inimesed ei jätaks aknaid poolavatuks, kui kass on üksi kodus või kui pererahvas magab, sest see on lemmikute jaoks äärmiselt ohtlik. «Palume kõiki, kes tunnevad lemmikloomadega siia saabunud sõjapõgenikke. Rääkige neile sellest ohust. Rääkige, et aknaid ei tohiks lahti jätta ka ööseks, sest Simba kukkus alla just siis, kui perenaine magas,» paneb liit kassiomanikele südamele.