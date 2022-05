VIDEO ⟩ Südikas kass peletas minema jahti pidavad krokodillid

New Orleansis on videole püütud julge kass, kes astub vastu veest välja hiilinud krokodillile. Kohev käpaline ei karda põrmugi vaid astub roomajale julgelt vastu. Segaseks jääb vaid kuidas ja miks inimene seda nii külma kõhuga pealt vaatab.

Kui esimene krokodill on ära aetud, ei saa kass rahulikult pikutama minna, sest veest väljub ka teine. Endiselt on kass meelekindlust täis ning käpahoobi ja hääle abil annab roomajale teada, mida tema kavatsusest arvab. Hetk mõtlemist ja ka see krokodill pöördub ümber, et kaduda.