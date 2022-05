PÄEVAKÄPP ⟩ Põneva mustriga kassineiu otsib ajutist või päris oma kodu

Praegune hoiukodu kirjutab Teele kohta nii: «Teele on ettevaatlik, kuid tohutult uudishimulik kassineiu. Ta istub aknalaual, et kõigil ja kõigel silma peal hoida. Teelele meeldib igasuguseid uksi avada, näiteks panipaiga või vannitoa ust ja neis siis natukene enda uudishimu leevendada. Teele lemmikuks ajaviitekohaks on kindlasti aknalaud, kus saab vaadata õue ja niisama pikutada. Tema lemmikaeg päevas on arusaadavalt söögiaeg, sest kui Teele kuuleb krõbinapaki krabinat, on ta kibekiirelt köögis ning annab valjuhäälselt ja end vastu uksepiita hõõrudes teada, et ootab pikisilmi kõhutäidet.»