SUPERARMAS VIDEO ⟩ Vaata, kuidas saarmabeebi ujuva ema kaisus mõnuleb

Südikad saarmad on vilkad ja vastupidavad loomad, kes on kohastunud eluks nii maismaal kui vees. Nende pesad on enamasti järskudel kallakutel ning koopa suue avaneb vee poole. Et looduses saarmat näha, peab parasjagu õnne olema. Looduslikke vaenlaseid tal eriti pole, kuid siiski on ta väga ettevaatlik.