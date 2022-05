PÄEVAKÄPP ⟩ Armas Spirit tahab kellegagi oma hellust jagada

Spiritile inimesed meeldivad, mistõttu leiab ta alati kergelt kassitoast üles. Spiritit saab ka paitada, kuid see ei pane tal veel koheselt nurrumootorit tööle. Siiski meeldib Spiritile, kui temaga tegeletakse ja tema lähedust otsitakse, sest temas on nii palju armastust ja hellust, mida jagada. Spirit väga ootab, et äkki jääb ta mõnele inimesele silma ja saab sammud oma päriskodu poole seada.