VIDEO ⟩ Keset Eestit mängis karu ennastunustavalt jääga

Haruldase ja lustaka karu sai videopildile Sander, kes mõmmiku turvalisuse huvides täpsemat asupaika avaldada ei soovinud. Mees naeris, et põdrakaamera on tal sellest kohas kilomeeter metsa sisse minna, aga peale karu nägemist kadus hetkeks isu sügavasse metsa minna ära. Aga seda tõesti vaid momendiks: «Panin telefonis metal-i käima ja käisin ära,» muheles Sander.



Aga karu on kevadest silmnähtavalt õnnelik. Mõnuga solberdab ta käppadega vees ja eriti palju lõbu valmistavad talle jäätükid, mis suus vist natuke ootamatut efekti annavad.