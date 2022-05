PÄEVAKÄPP ⟩ Otsid seltsivat ja sõbralikku kassipoissi? Saa tuttavaks Pääruga!

Pääru on üks väga rahulik kassike. Juba kassitoa saginas oli ta selline, et armastas lamada oma kindlal riiulil ja suurt midagi ta ei nõudnud. Hoiukodus on lugu sama – õnneks nüüd on peesitamiseks lausa diivan! Sellel lebotades armastab Pääru hoiukodu perenaisega koos telekat vaadata ja mõnusat elu nautida. Ta on väga tore seltsiline – malbe ja armas. Naudib väga pai ja lähedust.

Päärul on ka head kombed. Ta on harjunud tööpäeva üksi kodus olema ning on viks ja viisakas kassipoiss. Siiski võtab ta koju saabunud perenaise rõõmuga vastu. Siiski tahaks ta täitsa oma koju kolida, et seal edasi oma pere õnnelikuks teha ja kodu rõõmuga täita.

Pääru on FIV positiivne kass. See ei vaja ravi ega muuda tema elukvaliteeti. Ta on lihtsalt haigustele vastuvõtlikum, kuid tubase seltsilisena ei ole see probleemiks. Kiisu on kenasti kastreeritud, vaktsineeritud ja kiibistatud.