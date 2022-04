Ei näita valu välja: terviseprobleemidega maadelnud Amadeus tõestas, et on tõeliselt vapper kass

Algusnädalatel sai Pesaleidja kassitoas sõbralikust Amadeusist õnnetu Amadeus ja ta lõpetas söömise. Nii kaotas ta ühe nädalaga kaalus lausa pool kilo. See on ühe neljakilose kiisu jaoks väga palju ja liiga lühikese aja jooksul. Kõige hullema vältimiseks pidi Amadeus kiisude haiglasse minema, kus teda turgutati ja ravimite abil ta söögiisu tõsteti. Amadeus lasti seejärjel tagasi «kodusele» ravile (kassituba pole ju päriselt kodu). Nii istus Amadeus mitu nädalat puuris, kus talle taastumiseks vajalikku eritoitu anti ning jälgiti kullipilgul, et ta ikka sööks. Oli selge, et Amadeusel on hoiukodu vaja.

Nii koliski Amadeus oma praegusesse hoiukodusse. Kuigi esimestel päevadel oli Amadeus väga õnnelik - muudkui jooksis ringi ja sõtkus pehmeid tekke suure nurru saatel, avastas hoiukodu, et Amadeus lonkab. Hoiukodu käis Amadeusiga mitme arsti juures enne, kui kiisude ortopeed märkas, et kuigi luud ja kondid on õnneks terved, oli tal kand paistes.

Lähemal vaatlusel oli tema kannas vedelik ja põletik. Arst arvas, et ilmselt oli ta mõne teise kassi käest küünega saanud. Kogemus ütleb aga, et kassid näitavad valu või kehva enesetunnet välja alles siis kui juba suur häda käes on. Ja kuna Amadeus peitis oma muret väga oskuslikult, siis ei teagi, kui kaua tal tegelikult valus oli olnud. Nüüd saab Amadeus valuvaigistit ja antibiootikume ja tunneb ennast kohe palju paremini. Hoiukodu ütleb, et oleks nagu mingi teine kass - täielik päikesekiir!