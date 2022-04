Miks lapsed kassidele ei meeldi?

Kassid on oma loomult rahuarmastajad, kes ei kannata järske muutusi. Hiljuti läbiviidud uuringust selguski, et kassid suhtuvad kiinduvamalt oma täiskasvanud pereliikmetesse kui lastesse.

Veterinaar Michelle Burch selgitas väljaandele The Ddo, et kassid on väga tundlikud keskkonnamuutuste suhtes ning võivad kergesti stressi sattuda, jättes niimoodi kurja või isegi agressiivse mulje. Tegelikult peitub selle taga ärevus.