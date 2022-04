PÄEVAKÄPP ⟩ Kassipoiss Rotu palub võimalust puurielust pääsemiseks

See armas kiisupoiss on Rotu, kes kolis Pesaleidjasse selle kuu alguses. Rotu on üks ideaaalne kass, kellele meeldib üle kõige inimeste poolt paisi ja hellust saada. Rotu sobiks nii üksikuks kassiks, kui ka koju kus mõni neljajalgne sõber ees on.