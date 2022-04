«Solarise keskuse juures ehitusplatsil elab varesepoeg, keda tuvid kiusavad»

Teavitaja käis lindu toitmas, aga kuna ehitusplats korjatakse varsti kokku, oli ta mures, et lind võib hukka saada. Metsloomaühingu vabatahtlikud palusid saata linnust video ja kohe peale selle nägemist selgus, et tegu on hoopiski hakiga.

Eile käis vabatahtlik hakki püüdmas ja viis ta hoiukodusse, kus selgus, et linnu vasak tiib ripub ja lennusuled on puudu. «Ilmselt on ta ise neid valu tõttu välja kakkunud. Muidu on ta igati aktiivne ja püüab igal võimalikul hetkel nokaga näpistada, aga vajab väga kliinikuvisiiti, et tema tiiva olukorras selgust saada,» kutsusid loomapäästjad sotsiaalmeedias inimesi üles haki ravi toetama. Kuidas saad aidata, vaata SIIT!