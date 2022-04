Peigmees tühistas oma pulmad purjus koera tõttu

Mees jättis lemmiklooma koju, kus pruut korraldas oma pulmaeelset tüdrukute pidu ja läks oma vanematele külla. Enne seda palus ta tüdrukul koer magamistuppa lukustada niipea, kui pidu algab. Kell viis hommikul helistas talle purjus tüdruk ja ütles talle, et koeraga on midagi juhtunud. Ta palus mehel kiiresti koju tulla ja koer loomaarsti juurde viia.

«Kui ma sinna jõudsin, nägi ta välja, nagu oleks ta mitu tundi nutnud ja ei suutnud isegi rääkida. Seal oli kaks tema sõpra, nad selgitasid, et koer on elus, kuid väga haige, »ütles mees. Nagu selgus, unustas pruut lemmiklooma magamistuppa lukustada ja ei märganud, et koer joob salaja alkohoolseid kokteile ja sööb šokolaadi, mis olid asetatud madalale diivanilauale.