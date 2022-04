Kuus selget ja olulist ohumärki, kuidas ära tunda ebaeetiline lemmiklooma müüja

Sobiva lemmiklooma leidmiseks on palju variante - loomapoed, kuulutused internetiportaalides, ajalehed, varjupaigad, heategevusorganisatsioonid, laadad jne. Kahjuks kõigi pakkujate puhul ei saa olla kindel lemmiku heas tervises või isegi pakutava looma olemasolus. «Ebaeetilised müüjad on salakavalad ja võivad Sind manipuleerida looma ostma. Nad leiavad igale ohumärgile seletuse ja ise olles kannatamatu uue pereliikme koju toomiseks, ratsionaliseerid vabandused enda jaoks. Kõikidel pahatahtlikel müüjatel on läbivad ohumärgid, mille märkamisel tuleks tehing pooleli jätta ning pöörduda loomakaitseorganisatsiooni või Põllumajandus- ja Toiduameti poole,» sõnas ELS otseabistamisejuht Elis Järvsoo.

LOOMAGA EI OLE VÕIMALIK EELNEVALT TUTVUDA

Eestis tegutsevad petturid, kes panevad okidokisse või sotsiaalmeediasse võõra koera pildi, andes looma kohta väga vähe informatsiooni. Kui ostja avaldab soovi tutvuda loomaga, siis müüja leiab palju erinevaid vabandusi: ei ole aega, loom asub teises elupaigas, loom on välismaal. Igal juhul tuleks loomaga ennem tutvuda või nõuda näiteks videokõnet. Keeldudes on selgelt aru saada, et tegemist on petturiga või loomadel on väga halvad elamistingimused.

LOOM ON MÄRGATAVALT HAIGE

Looma külastades tuleb tähelepanu pöörata välimisele tervisele. Kui lemmik lonkab, sügab tihti ennast, silmad nõretavad tugevalt, karv on pulstunud või ebaloomulikult krässus, nahk punetab või kestendab, loom on ülekaaluline, siis ei ole loomaga kindlasti kõik korras. Looma tervislik seisund näitab, kuidas ja kui palju on looma eest hoolitsetud. Kuigi on suur tahtmine abitu loom sellest olukorrast päästa, siis sellise tegevuse lõpetamiseks tuleb teha loomadest pilte ning teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit.

LOOMAGA EI OLE KÄIDUD ARSTI JUURES VÕI PUUDUB VAKTSINEERIMISTUNNISTUS

Kontrolli, kas lemmiklooma passis on kõik vajalikud vaktsiinid. Kui on kahtlus, et looma tervis ei ole korras, siis julgelt küsi ühist loomaarsti külastust, kus loomale tehakse üldine tervisekontroll. Kui müüja selle peale ärritub, siis on see väga suur ohumärk, et loomaga ei ole kõik korras.

TEGEMIST ON TÕULOOMAGA, KUID INFORMATSIOONI ON VÄHE

Kahjuks on jätkuvalt kasvatajaid, kes tegelevad aretusega raha teenimise eesmärgil, hoolimata loomadest. Tõulooma ostmistel küsi: vanemate tervise ja päritolu kohta (kindlasti kontrolli), kaua on kasvataja aretamisega tegelenud, kuidas on loomi sotsialiseeritud, kas keegi pesakonnast on haige olnud, teiste ostjate soovitusi, võimalust tutvuda emaga, poegade igapäevast ajakava ning tutvu loomaga ainult tema igapäevases keskkonnas. Kindlasti ära osta looma ilma tõupaberiteta või lubadusega saata see hiljem järgi.

ELUTINGIMUSED EI VASTA LIIGI VAJADUSTELE

Looma tervist mõjutab tema elukeskkond - kas on tagatud liigiomadustele vastav ja puhas elupaik. Tihti veedavad papagoid aastaid loomapoodides puurides, kus neil puudub võimalus oma tiibu sirutada. Papagoide puur peaks olema vähemalt poolteist korda suurem kui tema tiibade siruulatus. Närilistel on tihti puurid väga mustad ning ülerahvastatud, mis tekitab loomale stressi ning mõjutab tema tervist. Terve ja õnneliku hamstri eluiga on kaks kuni kolm aastat, kuid halbadest pidamistingimustest tulnud loomal võib see olla ainult pool aastat.

MÜÜJA EI OLE NÕUS VORMISTAMA LEPINGUT

Enne looma koju toomist tuleb sõlmida ostu-müügileping või loovutusleping. Leping annab uuele omanikule garantii, et probleemide ilmnemisel võetakse müüja vastutusele. Näiteks, kui müüja on varjanud terviseprobleeme või looma tegelikku päritolu.

Võimalusel paku kodu varjupaiga loomadele Foto: Shutterstock

Enne loomavõttu külasta kodutute loomade varjupaiku või tutvu kasse, koeri ja teisi lemmikuid abistavate organisatsioonidega. Varjupaikades ja turvakodudes ootavad paljud loomad vastutustundlikku ja armastavat peret. Loomapoest ostmisel palu müüjal väljastada kõik loomaga seonduvad dokumendid (pass, vaktsineerimistunnistus, tervisesertifikaat jne). Lisaks vaata, kas loomapuur on puhas ning koos kõikide loomale vajalike tarvete, toidu ja veega ning loom on aktiivne ja väliselt terve.