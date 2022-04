Viimsis vajas päästjate abi eksinud kassikakk

27. aprillil kella nelja paiku öösel helistas häirekeskusesse Viimsi alevikus Aiandi teel elav inimene ning teatas, et ööpimeduses on tema rõdule lennanud kassikaku poeg ning sinna lõksu jäänud. Linnule appi läinud päästjad püüdsid kaku kinni ja toimetasid ta pappkastis esialgu komandosse. Öö möödus rahulikult, sest vigastada polnud kakk saanud. Hommikul tuli kakule järgi linnuspetsialist, kes temaga edasi tegeles.

Kassikakk on suurim Eestis pesitsev kakuline. Linnu ookrivärvi pead ilmestavad oranžid silmad ja kassi kõrvu meenutavad suletutid. Suure ja tugeva röövlinnuna on ta võimeline püüdma kuni kitsetalle suuruseid imetajaid. Eesti kassikakud murravad peamiselt linde.

Eestis on kassikaku arvukus tugevasti langenud. Liik on suutnud püsida vaid rannaluidete piirkonnas (Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa ja Harjumaa) ja suuremates soomassiivides, kus esineb linnurikkaid rabajärvi ja laukaid. Kesk- ja Lõuna-Eestis on säilinud vaid üksikuid elupaiku. Aastatel 2003-2007 hinnati kassikaku arvukuseks 60-120 haudepaari, asustustihedus 0,2 paari 100km2-le. Talvituvate lindude arv on 150-300.