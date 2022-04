Salajane tuumarajatis ägab okassigade rünnaku all

Alguses olid jaama töötajatel naabruskonda kõrbes elavate okassigadega soojad suhted. Kuid aja jooksul on nende loomade populatsioon märgatavalt suurenenud. «Kui nad mõistsid, et pesitsemine Negevis andis neile ohutuse röövloomade eest ja piisavalt toitu, suurenes nende arv hüppeliselt,» selgitas ökoloog Zahava Silag.

Lõpuks muutusid okassigad ohuks nii ehitisele, kui selles töötavatele inimestele. Nad kaevasid hoonete alla urge ja jätsid murule arvukalt auke, et jõuda taimede juurteni või ehitada pesasid. Töötajad said ka vigastada: näiteks üks aednikest ei märganud urgu ja sai sinna sisse komistades seljavigastuse. «Me ei kasvata enam lilli, sest okassigad hävitavad need kõik ära. Nad hävitasid ka meie istutatud noored palmipuud. Nad kahjustasid kanalisatsiooni,» loetles asutus oma kahjusid.