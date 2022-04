Miks kass sulle oma tagumikku näkku topib?

Mõnda neist harjumustest saab loogiliselt seletada kuid mõned erutavad endiselt inimkonna parimaid meeli. Siin on üks neist küsimustest: miks pistab kass pidevalt oma tagumikku omanikule näkku? Kas see on keerukas viis näidata, kes on majas boss? Kasvatuse puudumine? Miks üldse selliselt käituda inimesega, kes sind toiduga varustab ja su liivakasti puhtuse eest vastutab?

«Kassid nagu paljud teisedki kiskjad, nuusutavad kohtudes üksteist ja individuaalne lõhn on nende jaoks märksa olulisem marker kui nägemine. Nii et tõsiasi, et teie kass keerutab oma peput teie näo vahetus läheduses, on lihtsalt tema viis öelda tere, »selgitas Delgado. Püstiasendis saba ja see, et loom sulle selja pöörab, on usalduse kõrgeim aste. Kui aga saba on sorgus ja peidetud tagumiste käppade vahele, ja tagumiste jalgade vahele surutud, on see kindel märk, et teie suhetes ei lähe kõik (vähemalt kassi arust) libedalt.