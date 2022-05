PÄEVAKÄPP ⟩ Seltskondlik kassipoiss Miidu ootab päris oma kodu

Kui külaliste tuleku peale peituvad kassid tavaliselt pigem magamistoa voodi alla ja julgevad alles siis vaikselt uudistama tulla, kui uksekella helinast on piisavalt pikk aeg mööda läinud, siis Miidu on sellele täielik vastand. Kiisul läheb külaliste tuleku peale kohe nurrumootor tööle ja ta tõttab neile lausa ukse peale vastu – külalised tähendavad ju ka rohkem käsi, kes teda paitada saavad!

Muidugi on Miidu ka ilma külalisteta mänguhuviline ja nutikas kassipoiss. Kui midagi tema eest sahtlisse ära peita, siis leiab Miidu ikka viisi, kuidas sahtel salaja lahti tõmmata ja peidetud asi jälle enda mänguasjaks kuulutada. Kui mängimisest isu täis saab, ronib Miidu mõnikord ka sülle, kuid üldiselt on tal liiga palju muud tegemist, et kellegi süles aega raisata. Aga paide saamise nimel võib ju vahel ikka laiselda ka.