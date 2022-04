«Majast on järel vaid tuhahunnik ja suur südamevalu»: Ukraina loomaarstid vajavad tuge sõjas kannatanud loomade ravimisel

«Sotsiaalmeediast saab igapäevaselt lugeda, kuidas järjekordne kliinik on hävitatud või kollektiiv on olnud sunnitud lahkuma aktiivse sõjategevuse tõttu. See teeb loomade ravimise äärmiselt raskeks, kuid väga paljud veterinaarid ei anna alla. Otsitakse uusi võimalusi ravi pakkumiseks, seades kliiniku sisse kasvõi kooli võimlasse. Enamik loomaarste Ukrainas ei küsi hetkel oma teenuste eest raha, kuid töövahendite ja ravimite hankimine ei ole odav. Loomad tulevad väga raskes seisundis, vajades tihti keerukaid operatsioone nagu amputeerimine. Ravi pakutakse nii omanikuga lemmikloomadele kui koduta loomadele,» sõnas ELS turundus ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.

Veterinaarkliinik Mariupolvet on pereettevõtte, mis on tegutsenud üle 30 aasta. Kliinik hävitati tanki otselöögi ja õhupommiga. Kahekorruselisest majast on järel vaid tuhahunnik ja suur südamevalu. Kliiniku loonud perekond liikus Mariupolist Lääne-Ukrainasse, kus nad soovivad jätkata loomade ravimisega. Rünnakute tagajärjel hävis kogu tehnika, ravimid ja varustus. Kahjuks selliseid lugusid on Ukrainas rohkem kui üks.