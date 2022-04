KURIOOSUM ⟩ Talveund magav karupere peitis end tõeliselt ootamatus kohas

Kuigi majaelanikud kuulsid terve talve jooksul veidraid norskamise sarnaseid hääli, ei osanud nad uneski aimata, et nende maja all võiks tõepoolest karupere õndsat talveund magada. Aga kui loom viimaks ärkas, sai selgeks, et nii see oli, vahendas Huffington Post.