Ukrainast põgenenud Prantsuse buldogi kutsikad vajavad geeniuuringuid

Eestimaa Loomakaitse Liidu poole pöördus Kuressares toimetav veterinaar Lea, kes on nüüd juba ligi paar kuud tegelenud Saaremaale majutatud Ukraina sõjapõgenike loomadega.

Abivajavaid koeri ja kasse on palju, samuti pääses valla koerte hulgas kardetud parvoviirus, mis viis nii mõnegi lemmiku kliinikusse tilgutite alla. Veterinaar Lea on aidanud omadest vahenditest nii palju, kui võimalik, kuid väikesel kliinikul pole sellise hulga raskete probleemidega loomade jaoks ressursse.

«Kuna paljud koerad tulid koos kutsikatega ja nende hulgas on ka tõupaberitega koeri, kel kutsikad, oleme seda meelt, et peaks proovima teha neile kõik vajaminevad terviseuuringud. Tegemist on ilusate ja tervete, hea välimikuga kutsikatega,» teatas liit ning kutsus sotsiaalmeedias inimesi üles neid loomi toetama.