Järvamaa mees võtab kurgede peletamiseks kasutusele üha karmimad meetmeid

Paraku on nii, et ükski seadus seda ei keela. Enne 15. aprilli võib eravaldusel asuva kurepesa eemaldamiseks loa saada väga hõlpsasti, ilma pikemalt arutamata. Seni, kuni mune pesas pole, on see lubatud, tõdeb ühing sotsiaalmeediapostituses.

Lisaks vahetatakse Eestis välja kõik kolmnurksed elektripostid, mida kured senini suurepärasteks pesakohtadeks on pidanud. Seda selle tõttu, et kurg uuendab oma pesa igal aastal uue materjaliga ning pesa muutub üha raskemaks. Lõpuks, kui materjali on juba liiga palju, vajub pesa kokku. Pesa lagunemine lõhub omakorda ära elektriliini ning see on väga ohtlik. Tavalisele elektripostile aga pesa ehitada ei saa ja see, kui inimene oma aeda kurepesa soovib, on siit edasi tema enda teha, sest asendust linnule pakkuma jällegi seadustest tulenevalt ei pea. Kui selleks on soovi, peab käima raha välja omast taskust ning on võimalik lasta paigaldada alus, et kurgedele pesaehituseks soodne koht tekitada.