PÄEVAKÄPP ⟩ Armas Fergus tahaks suve nautida päris oma kodus

Saage tuttavaks Fergusega. Tegu on umbes pooleteise aastase kassipoisiga, kes jõudis Pesaleidjasse alles hiljuti teisest varjupaigast. Kindlasti jääb esimese asjana silma tema huvitava välimusega nägu. Kui pealtnäha on tegu tavalise halli kassiga, siis tegelikult kannab noorhärra jalas ka valgeid sokke ja kõhu all valget põlle. Üle nina jookseb valge jutt, mis lõppeb mustjas-roosaka ninanöpsuga.

Iseloomult on Fergus veel pisut arg, kuid on näha juba esimesi edusamme. Paikäe eest ta üritab veel natuke põgeneda, kuid vabatahtlikud on näinud teda juba ka toas ringi uudistamas. Isegi kui tema poole liikuda, ei jookse ta enam esimese hooga minema, vaid jälgib olukorda pingsalt ja siis alles hiilib oma teed. Kuna tegu on üsnagi noore kassiga, siis kodune keskkond kindlasti kiirendaks sõbrunemisprotsessi.