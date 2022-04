Ülemiste keskuses avaneb võimalus teha tutvust juhtkoertega

«Meie jaoks on oluline, et keskust oleks võimalik külastada kõigil huvilistel ja oleme mõelnud sellele, et vaegnägijate külastuskogemus oleks võimalikult mugav. Näiteks on keskuses pimedatele mõeldud punktkirjas majaplaanid ning ka poe nimetused ustel. Samuti on Ülemiste keskuse koridoride seinte ääres erilise tekstuuriga põrandakattematerjal, mis mõjub kui põnev disainielement, kuid on tegelikult mõeldud selleks, et vaegnägijatel oleks lihtsam liigelda. Oluline on ka see, et kui keskuses liiguvad abikoertega vaegnägijad, teaksid ka kaaskülastajad, mida tohib koera juuresolekul teha ja mida mitte. Seega kannab üritus endas laiemat üldsuse harimise ja teadlikkuse kasvatamise eesmärki,» sõnas Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm.