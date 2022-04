PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib vahva ja mänguhimuline noor kassipreili Ingrid

Ingrid on väga vahva kiisuke. Ta on esiteks väga aktiivne, nagu ka vanus eeldaks. Teda näeb ikka kassitoas ringi jooksmas ja uudistamas, külalisi piilumas. Ta armastab mängida – võttes mõne pulgaga mänguasja, on Ingrid kohe platsis seda püüdma. Muidugi on talle meeltmööda ka maiused, mida ta võib süüa isegi otse inimese peopesast.