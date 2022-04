PÄEVAKÄPP ⟩ Rasket haigust põdev eakas kassihärra Remarque vajab rahulikku puhkepaika, kus veeta oma viimaseid elupäevi

Kuidas küll võib juhtuda, et inimesi täis maailmas ei märgata kannatavat looma? Mõned kuud tagasi jõudis Remarque Tartu Kassikaitse hoole alla ja nende kuude, arstide hea hoole ja raviga, tõsise operatsiooniga sai ta välimiselt korda ja hea hoiukodu abil on kass taastumas.

Remarque on juba eakas, samuti ei ole ta sülekass. Mis veel kurvem, tal on viimases staadiumis luuvähk. Õnneks ei ole tal praegu valusid ja arstid pole andnud prognoosi, kauaks teda veel on. Seda enam on oluline, et oleks üks julge inimene, üks hooliv pere, kes Remarque-i austaks ja pakuks talle väärikat, nauditavaid viimaseid kuid või ... nii palju aega kui tal on.

Kassi praegune hoiukodu ei saa kurbade isiklike sündmuste tõttu teda kauem hoida, aga kirjutab: «Remarque on igati oma uhke nime vääriline, kuid viimased kaks kuud on ta pidanud taluma, et teda palju vähem väärikalt kutsutakse – Nunnupall. Aga samas on ta selles ise süüdi. No kes käsib nii nunnu olla?

Tühja kausi võib mitu korda üle lakkuda veendumaks, et ükski toiduraas tema suust mööda ei lähe. Boonusena võib aidata oma inimsõbral dieeti pidada. Kui teie sööte, aga tema kauss tühi on, võib ta teid altkulmu põrnitseda nii, et on vaid kaks varianti: annate talle ka või nälgite koos temaga.

Ta on igati tubli kohaneja. Iga päev teeb edusamme. Juba esimesel ööl võite tunda nagu keegi jälgiks teid ja nuusutaks teki alt väljas olevat varvast. Minu juures sai voodialune tema turvatsooniks. Kahe kuuga on ta jõudnud aga nii kaugele, et sinna peitub ta vaid viimases hädas – kui liikuv inimene talle liiga lähedale tuleb.»