KAS SAAD AIDATA? ⟩ Ukraina sõjapõgenikest loomad vajavad hädasti päriskodusid

Kui seni said loomad karantiinitingimusi täita Võrus ühes majas, mille MTÜ Nähtamatud Loomad oli spetsiaalselt selle jaoks leidnud, siis juba homsest tuleb neil sealt välja kolida ja leida uus elamispaik. «Hea uudis on see, et kõik loomad on endale ajutise hoiukodu juba leidnud, kus juuni alguseni karantiini jätkata,» rõõmustas Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering sotsiaalmeedia postituses.